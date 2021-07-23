Aşk-ı Memnu'nun Katya'sını bir de şimdi görün! Fettan hizmetçi Katya Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu!

Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti... İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ve dikkat çeken açıklamaları...