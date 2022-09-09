Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:28

Çarkıfelek ile gönüllere taht kuran Tarık Tarcan her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etmişti... Son paylaşımı dikkat çekti

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi Tarık Tarcan. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor? 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan 64 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Tarık Tarcan son olarak ' Yaz yavaş yavaş giderken Begonvillerde gidecek...' dediği pozu ile ilgi odağı oldu. İşte Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın son hali…