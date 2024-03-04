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Haberler Galeri Çarkıfelek'in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:38

Çarkıfelek'in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali...

Bir dönemin en popüler manken ve oyuncularından biri olan c yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hostesi olarak hafızalarımızalarda yer edindi. Tarcan, şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti. Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor. İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali...

Çarkıfelek’in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan’ın son hali...

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı. Ardına bile bakmadan İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Çarkıfelek’in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan’ın son hali...

Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 65 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

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Çarkıfelek’in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan’ın son hali...

Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biriydi Tarık Tarcan.

Çarkıfelek’in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan’ın son hali...

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı.

Çarkıfelek’in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan’ın son hali...

Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor?

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