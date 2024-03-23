Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:57
Çarkıfelek'in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali...
Bir dönemin en popüler manken ve oyuncularından biri olan c yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hostesi olarak hafızalarımızalarda yer edindi. Tarcan, şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti. Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor. İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali...