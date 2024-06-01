Çarkıfelek’in efsane sunucusu 32 yaşında şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte 66 yaşındaki Tarık Tarcan’ın son hali...

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı. Ardına bile bakmadan İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.