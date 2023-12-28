Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:46
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
18:04
Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan şöhretin zirvesinde sırra kadem basmıştı! Tarık Tarcan'ın son hali...
Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi Tarık Tarcan. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapmadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor? 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan 65 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı.