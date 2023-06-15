Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz şimdi bambaşka biri! Mine Çağlar Kondu değişimi ve mesleği ile şaşırttı!

Giriş Tarihi: 15.06.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 06:35

Çarli İş Başında'nın seksi güzeli Cilvenaz bakın şimdi ne yapıyor? Şimdilerde 47 yaşında olan Mine Çağlar Kondu, 2000'lerin başında yayınlanan 'Çarli İş Başında' dizisindeki seksi ama bir o kadar da saf olan Cilvenaz karakteriyle adını duyurmuş ama sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Oyunculuğu bırakan ve kendine bambaşka bir yol çizen Mine Çağlar Kondu, değişimi ve yeni mesleği ile şaşırttı. İşte Çarli İş Başında'nın seksi güzeli Cilvenaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin gerçek meslekleri...