Demet Akalın’dan garsona akılalmaz hareket! Tepkilerin odağındaki Demet Akalın sessizliğini bozdu!

Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 14:42

Her adımıyla magazin gündemine damga vurmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, son hareketiyle tepkilerin odağına oturdu. Önceki akşam bir mekanda sahne alan Akalın, gönderilen alkollü içeceği beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın bu tavırları, sosyal medyada adeta linç edildi. Demet Akalın, aldığı yorumlar sonrası ise sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Akalın, bakın hangi sözleri dile getirdi...