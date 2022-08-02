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Haberler Galeri Demet Akalın'dan garsona akılalmaz hareket! Tepkilerin odağındaki Demet Akalın sessizliğini bozdu!
Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 14:42

Demet Akalın'dan garsona akılalmaz hareket! Tepkilerin odağındaki Demet Akalın sessizliğini bozdu!

Her adımıyla magazin gündemine damga vurmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, son hareketiyle tepkilerin odağına oturdu. Önceki akşam bir mekanda sahne alan Akalın, gönderilen alkollü içeceği beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın bu tavırları, sosyal medyada adeta linç edildi. Demet Akalın, aldığı yorumlar sonrası ise sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Akalın, bakın hangi sözleri dile getirdi...

Demet Akalın’dan garsona akılalmaz hareket! Tepkilerin odağındaki Demet Akalın sessizliğini bozdu!

Her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başaran, polemikler kraliçesi olarak anılan ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketi ile büyük ses getirdi.

Demet Akalın’dan garsona akılalmaz hareket! Tepkilerin odağındaki Demet Akalın sessizliğini bozdu!

Sahnede kendisine getirilen alkollü içeceği beğenmeyen Akalın, kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Demet Akalın beğenmediği içkiyi garsonun kafasından aşağı döktü! O hareketine tepki yağdı | Video

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Demet Akalın’dan garsona akılalmaz hareket! Tepkilerin odağındaki Demet Akalın sessizliğini bozdu!

"Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın bu tavırları, sosyal medyada adeta linç edildi.

Demet Akalın’dan garsona akılalmaz hareket! Tepkilerin odağındaki Demet Akalın sessizliğini bozdu!

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen şarkıcıya, "Saygısızlık", "Gerçekten utanmalısın", "Hadsiz" tarzında yorumlar yağdı.

Demet Akalın’dan garsona akılalmaz hareket! Tepkilerin odağındaki Demet Akalın sessizliğini bozdu!

Tepkilerin odağındaki sanatçıdan açıklama ise gecikmedi.

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