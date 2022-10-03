Giriş Tarihi: 03.10.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 16:59

Derin bacak dekoltesiyle salınan Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı! İşte incecik kalan Nurgül Yeşilçay'ın son hali...

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozlarıyla yaza damga vurmuştu. Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun zamandır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile Marmaris'te denizin ve güneşin keyfini sürmüştü. Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay derin yırtmaçlı elbise seçimleriyle kendine hayran bıraktı. Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde usta isimler arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son olarak zayıflama sırrı ile gündeme geldi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı...