Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hülya Koçyiğit’in eşi Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu... Bakın nasıl tanışmışlar!

Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
14:04
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, sunduğu programlarla hayranlarıyla buluşan Hülya Koçyiğit, 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan ile tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı...