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Haberler Galeri Düğüne çeyrek kale! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 13:50

Düğüne çeyrek kale! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. İşte Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün hazırlıklarının detayları…

Düğüne çeyrek kale! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Burcu Esmersoy, üçüncü evliliğine hazırlanıyor. Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile evlilik kararı aldı. Düğünü İtalya'daki bir otelde yapacaktı. Güzel sunucunun ilk tercihi, Como Gölü yakınındaki tarihi bir şato...

Düğüne çeyrek kale! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

DÜĞÜNE ÇEYREK KALE

Yer bulamayınca dümeni tarihi bir kaleye kırdı. Como Gölü ve Milano'da araştırmalara başladı.

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Düğüne çeyrek kale! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

DÜĞÜN DERNEK İTALYA

Üçüncü evliliğini yapacak olan Burcu Esmersoy, düğün konusunda son derece özenli davranıyor.

Düğüne çeyrek kale! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Esmersoy, önceki akşam bu karesiyle düğün ayakkabılarını dünyaca ünlü tasarımcı Gianvito Rossi'nin tasarladığını söyledi.

Düğüne çeyrek kale! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Esmersoy ile sevgilisi, kendileri için özel bir yeri olan İtalya'da evlenmeyi planlıyor.

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