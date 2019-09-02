Dünyanın en güzel yüzlü kadınları seçildi! 2019 listesinin başında bir Türk oyuncu var
Dünyanın en güzel yüzlü kadınları seçildi! 2019 listesinin başında bir Türk oyuncu var
Dünyanın en güzel kadınları sıralaması belli oldu. Listede büyük sürprizler var! ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World,2019'un En Güzel Yüzlü isimlerini açıkladı. Üstelik zirvedeki isim bir Türk. Dünyanın farklı ülkelerinden isimlerin oylandığı ve belirli kategorilere göre listelendiği sıralama çok konuşuldu. Peki Türkiye'den en güzel kadınlar listesine giren isimler kimler? Dünyanın en güzel kadını kim oldu? İşte zirvede bir Türk yıldızın bulunduğu o sıralama! Kimi çok ünlü isimlerin giremediği sıralamaya kimi ülkelerden sürpriz isimler girebildi ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.09.2019
17:17
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
17:18