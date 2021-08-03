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Haberler Galeri Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile şoke etti! Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı, oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 03.08.2021 08:02 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 08:03

Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile şoke etti! Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı, oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?

ATV'nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı. Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı. Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı. İşte Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali...

Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile şoke etti! Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı, oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?

ATV'nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı.

Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile şoke etti! Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı, oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı.

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Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile şoke etti! Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı, oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı.

Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile şoke etti! Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı, oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?

İşte Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile şoke etti! Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı, oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?
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