Eşi kendisinden ünlü çıktı! Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan’ın 24 yıllık eşi öyle bir isim ki çok şaşıracaksınız!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. 10 parmağında 10 marifet olan Uğur Aslan, oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu söylediği türküler ile ortaya koymuştu.