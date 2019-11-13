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'i görenler tanıyamadı!

ile evliliğinden adında bir oğlu olan , ekranlardan uzak kalıp bebeğini kendi büyütmeyi tercih etti. Projeleri geri çevirse de sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiren Fahriye Evcen, bu kez ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen ve mutlu bir beraberlik sürdüren Fahriye Evcen, Oyunculuk kariyerine anne olduğu için ara veren ancak buna rağmen hala magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, estetiksiz haliyle şoke etti ve sadece Fahriye Evcen değil birçok ünlülerinde estetiksiz hali şaşırttı!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 19:30
Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!
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Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

ZARA

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Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

ZARA

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

EBRU YAŞAR

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

EBRU YAŞAR

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

TÜRKAN ŞORAY

Fahriye Evcen'i görenler tanıyamadı!

TÜRKAN ŞORAY

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