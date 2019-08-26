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  • Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

'nin Barbie'si … İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

Bir döneme damga vuran dizisinde '' karakterine hayat veren , sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı. Bir zamanların meşhur dizisi 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler şaşırıyor... Uzun süredir ortalarda görünmeyen İpek Erdem'in makyajsız halini gören takipçileri 'Nerede o eski Barbie' yorumunu yaptılar. İşte ünlü oyuncu İpek Erdem ve diğer ünlü isimlerin makyajsız hali…

Giriş Tarihi: 26.08.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 12:11
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız!

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

HADİSE

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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

HADİSE

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

SEREN SERENGİL

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

SEREN SERENGİL

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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