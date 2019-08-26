Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem… İpek Erdem’in bu halini görenler şoke oldu

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı. Bir zamanların meşhur dizisi 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler şaşırıyor... Uzun süredir ortalarda görünmeyen İpek Erdem'in makyajsız halini gören takipçileri 'Nerede o eski Barbie' yorumunu yaptılar. İşte ünlü oyuncu İpek Erdem ve diğer ünlü isimlerin makyajsız hali…
Giriş Tarihi: 26.08.2019
11:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2019
12:11