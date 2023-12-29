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Haberler Galeri Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü değişimi ile "Yok artık" dedirtti! Sosyal medyaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:58

Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü değişimi ile "Yok artık" dedirtti! Sosyal medyaya damga vurdu

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Sinemamızın duayen isimlerinin yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta da bu isimlerden. Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı. Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı. İşte Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali...

Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi’nin Ölü’sü değişimi ile Yok artık dedirtti! Sosyal medyaya damga vurdu

ATV'nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı.

Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi’nin Ölü’sü değişimi ile Yok artık dedirtti! Sosyal medyaya damga vurdu

Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı.

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Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi’nin Ölü’sü değişimi ile Yok artık dedirtti! Sosyal medyaya damga vurdu

Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı.

Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi’nin Ölü’sü değişimi ile Yok artık dedirtti! Sosyal medyaya damga vurdu

İşte Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali ve sizin için derlediğimiz Ekmek teknesinin oyuncularının değişimleri...

Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi’nin Ölü’sü değişimi ile Yok artık dedirtti! Sosyal medyaya damga vurdu

Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

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