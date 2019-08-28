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  • İbrahim Tatlıses ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

Ünlü şarkıcı ve oyuncuları ekran başında izlerken her zaman boylarını merak etmişizdir. Son zamanların en çok aratılan konularından biri olan ünlülerin boylarını tahmin etmek zor. Uzun sandığımız ünlü isimler aslında kısa ya da kısa sandığımız ünlü isimler uzun boylu olabiliyor. Yalnız sanatçı kişiliğiyle değil, yanında çalıştırdığı iki bin kişiyle ve hâlâ insanlara iş alanları açan başarılı işadamı kimliğiyle de 'nin sayılı isimleri arasında yer alıyor. Şarkıları dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in boyunu duyanlar ise inanamıyor. Peki kaç? İşte merak edenler için İbrahim Tatlıses'in ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Giriş Tarihi: 28.08.2019 06:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:02
İbrahim Tatlıses ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

Ünlü şarkıcı ve oyuncuları ekran başında izlerken her zaman boylarını merak etmişizdir. Son zamanların en çok aratılan konularından biri olan ünlülerin boylarını tahmin etmek zor. Uzun sandığımız ünlü isimler aslında kısa ya da kısa sandığımız ünlü isimler uzun boylu olabiliyor. Yalnız sanatçı kişiliğiyle değil, yanında çalıştırdığı iki bin kişiyle ve hâlâ insanlara iş alanları açan başarılı işadamı kimliğiyle de 'nin sayılı isimleri arasında yer alıyor. Şarkıları dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in boyunu duyanlar ise inanamıyor. Peki kaç? İşte merak edenler için İbrahim Tatlıses'in ve diğer ünlü isimlerin boyları…

İbrahim Tatlıses ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

HANDE ERÇEL

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İbrahim Tatlıses ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

İbrahim Tatlıses ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

BÜŞRA DEVELİ

İbrahim Tatlıses ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

BÜŞRA DEVELİ 1.82 CM

İbrahim Tatlıses ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

AYBÜKE PUSAT

İbrahim Tatlıses ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor! İbrahim Tatlıses ve diğer ünlü isimlerin boyları

AYBÜKE PUSAT - 1.72 CM

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