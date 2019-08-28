İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

İclal Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı görenleri hayrete düşürdü. İclal Aydın'ın son halini gören takipçileri tam bir hayal kırıklığı yaşadı. İclal Aydın'ın saçlarını kısacık ve beyazlamış gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. İclal Aydın paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: Dünden beri yazanlara, bir yanıt. Evet benziyoruz çünkü Hilal Özcan benim kardeşim. İclal Aydın'ın kız kardeşini görenler hayret etti. İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Özcan'ın, İclal Aydın'a olan benzerliği çok şaşırttı. İclal Aydın ile kız kardeşi Hilal Özcan'ı görenler hangisi İclal bilemedi…

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...