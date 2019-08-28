Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

İşte ’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

'ın paylaşımı olay oldu. hesabından açıkladı, hiç kimse bilmiyordu. Meğer , İclal Aydın'ın kız kardeşiymiş. İclal Aydın'ın kız kardeşi 'ı görenler gözlerine inanamadı. İclal Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İclal Aydın kız kardeşinin fotoğrafını paylaştı. İclal Aydın'ın kız kardeşiyle olan fotoğrafını görenler hangisi İclal Aydın bilemedi. İclal Aydın kısacık kestirdiği ve boyatmadığı saçlarıyla görenleri şoke etti. 47 yaşındaki oyuncu İclal Aydın, fotoğrafını hesabından paylaştı takipçilerini şoke etti. İclal Aydın son haliyle tanınmaz halde. İclal Aydın beyazlamış saçlarının yanı sıra aldığı kilolarla da dikkat çekti. Oyuncu İclal Aydın, imaj değişikliğine gitti. İclal Aydın'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı tam bir hayal kırıklığı yarattı. İclal Aydın'ın son halini gören takipçileri hayrete düştü. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İclal Aydın, yeni halini Instagram hesabı üzerinden paylaşınca olanlar oldu. İclal Aydın'ın fotoğrafına 'Sana ne oldu böyle!' yorumları yapıldı. İclal Aydın'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. İclal Aydın'ın yaptığı paylaşımda yanında kız kardeşi Hilal Özcan da var. İclal Aydın'ın kız kardeşini gören takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. İki kız kardeşin benzerliği görenleri hayrete düşürdü. İşte İclal Aydın'ın kimsenin bilmediği kız kardeşi ve son hali…

Giriş Tarihi: 28.08.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 12:13
İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

'ın hesabından yaptığı paylaşımı görenleri hayrete düşürdü. İclal Aydın'ın son halini gören takipçileri tam bir hayal kırıklığı yaşadı. İclal Aydın'ın saçlarını kısacık ve beyazlamış gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. İclal Aydın paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: Dünden beri yazanlara, bir yanıt. Evet benziyoruz çünkü benim kardeşim. İclal Aydın'ın kız kardeşini görenler hayret etti. İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Özcan'ın, İclal Aydın'a olan benzerliği çok şaşırttı. İclal Aydın ile kız kardeşi Hilal Özcan'ı görenler hangisi İclal bilemedi…

Eşleri, çocukları, hatta anne-babaları bile onların sayesinde milyonlarca insan tarafından tanınıyor. İşte ünlü yıldızların, başka işler yapsalar da neredeyse kendileri kadar ünlü kardeşleri...

İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

AZRA AKIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

UMUT AKYÜREK

İşte İclal Aydın’ın hiç kimsenin bilmediği kız kardeşi! Görenler şoke oldu hangisi İclal bilemedi!

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

BİZE ULAŞIN