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İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

, hesabından makyajsız bir fotoğraf paylaştı. Ünlülerin son dönemde akım haline getirdiği makyajsız fotoğraf paylaşma furyasına ünlü sanatçı Ebru Güneş de katılmayı ihmal etmedi. Ebru Güneş'in makyajsız fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri de Ebru Gündeş'in paylaşımına sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in makyajsız paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 44 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in bir takipçisi, paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz" mesajını yazdı. 'Bu kadar değişim beklemiyorduk, doğal halin sahnedeki halinden daha güzel' diyen hayranları Ebru Gündeş'in makyajsız haline tam not verdi.

Giriş Tarihi: 28.08.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 14:50
İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

Geçtiğimi aylarda Çabuk Unutma şarkısına klip çeken güzel şarkıcı , sosyal medya hesabında sıfır makyajlı halini yayınladı. Ebru Gündeş'in bir takipçisi fotoğrafa, "Makyajsız daha güzelsiniz." yorumunu yaptı. Ebru Gündeş'in başka bir takipçisi ise, "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz." yorumunu yaptı. İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız!

İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

HADİSE

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İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

HADİSE

İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

SEREN SERENGİL

İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

SEREN SERENGİL

İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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