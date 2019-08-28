İşte sıfır makyaj Ebru Güneş!

Geçtiğimi aylarda Çabuk Unutma şarkısına klip çeken güzel şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabında sıfır makyajlı halini yayınladı. Ebru Gündeş'in bir takipçisi fotoğrafa, "Makyajsız daha güzelsiniz." yorumunu yaptı. Ebru Gündeş'in başka bir takipçisi ise, "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz." yorumunu yaptı. İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız!