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Haberler Galeri “Karlar Kraliçesi Maya” Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin aynısı! Anne- kızın güzelliğine yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 15:28

“Karlar Kraliçesi Maya” Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin aynısı! Anne- kızın güzelliğine yorum yağdı!

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay ile Yusuf Day'ın 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kızı Maya ile kar tatiline giden ünlü manken peş peşe yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başardı. İşte karlar içinde Nefise Karatay ve kızı Maya…

“Karlar Kraliçesi Maya” Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin aynısı! Anne- kızın güzelliğine yorum yağdı!

Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Nefise Karatay'ın kızı Maya ile kayak pozları verdi. Kızının annesine benzerliği gündem oldu.

“Karlar Kraliçesi Maya” Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin aynısı! Anne- kızın güzelliğine yorum yağdı!

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdilerde 8 yaşında.

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“Karlar Kraliçesi Maya” Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin aynısı! Anne- kızın güzelliğine yorum yağdı!

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten ama ekranlardan da uzak kalmayan Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

“Karlar Kraliçesi Maya” Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin aynısı! Anne- kızın güzelliğine yorum yağdı!

Ünlü manken Nefise Karatay son olarak kızı Maya ile kayak tatiline çıktı.

“Karlar Kraliçesi Maya” Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin aynısı! Anne- kızın güzelliğine yorum yağdı!

Nefise Karatay'ın kızı Maya'nın annesine benzerliği dikkat çekti.

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