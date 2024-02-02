Giriş Tarihi: 02.02.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
15:28
“Karlar Kraliçesi Maya” Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin aynısı! Anne- kızın güzelliğine yorum yağdı!
Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay ile Yusuf Day'ın 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kızı Maya ile kar tatiline giden ünlü manken peş peşe yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başardı. İşte karlar içinde Nefise Karatay ve kızı Maya…