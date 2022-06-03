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Haberler Galeri Kız babası olmak için gün sayan Barış Arduç'un keyfi yerinde! Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un pozlarına "Babaların en yakışıklısı" yorumu...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 14:33

Kız babası olmak için gün sayan Barış Arduç'un keyfi yerinde! Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un pozlarına "Babaların en yakışıklısı" yorumu...

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu haberini geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olarak açıklanmıştı. Kız babası olacak olmanın sevincini yaşayan Barış Arduç'un keyfine diyecek yok. Son olarak tatil pozlarını paylaşan 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin yıldızı Barış Arduç'a "Babaların en yakışıklısı" yorumları yağdı... İşte baba olmak için gün sayan Barış Arduç'un tatil pozları...

Kız babası olmak için gün sayan Barış Arduç’un keyfi yerinde! Yakışıklı oyuncu Barış Arduç’un pozlarına Babaların en yakışıklısı yorumu...

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.

Kız babası olmak için gün sayan Barış Arduç’un keyfi yerinde! Yakışıklı oyuncu Barış Arduç’un pozlarına Babaların en yakışıklısı yorumu...

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile duyurmuştu.

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Kız babası olmak için gün sayan Barış Arduç’un keyfi yerinde! Yakışıklı oyuncu Barış Arduç’un pozlarına Babaların en yakışıklısı yorumu...

Özay da Sabuncuoğlu'nun paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak teşekkür etmişti.

Kız babası olmak için gün sayan Barış Arduç’un keyfi yerinde! Yakışıklı oyuncu Barış Arduç’un pozlarına Babaların en yakışıklısı yorumu...

Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Kız babası olmak için gün sayan Barış Arduç’un keyfi yerinde! Yakışıklı oyuncu Barış Arduç’un pozlarına Babaların en yakışıklısı yorumu...

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olarak açıklanmıştı.

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