Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 14:33

Kız babası olmak için gün sayan Barış Arduç'un keyfi yerinde! Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un pozlarına "Babaların en yakışıklısı" yorumu...

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu haberini geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olarak açıklanmıştı. Kız babası olacak olmanın sevincini yaşayan Barış Arduç'un keyfine diyecek yok. Son olarak tatil pozlarını paylaşan 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin yıldızı Barış Arduç'a "Babaların en yakışıklısı" yorumları yağdı... İşte baba olmak için gün sayan Barış Arduç'un tatil pozları...