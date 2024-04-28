Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Merve Ateş takipçilerini şoke etti! Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş ile ilgili bu gerçeği kimse bilmiyordu!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 13:57

Merve Ateş takipçilerini şoke etti! Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş ile ilgili bu gerçeği kimse bilmiyordu!

Yargı dizisinde Eren Komiser'in kızı Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 3 sezondur ekrana gelen Yargı dizisinde tempo her geçen hafta daha da yükseliyor. Uğur Arslan'ın hayat verdiği Eren Komiser'in kendisi gibi polis olan kızı Tuğçe, normal hayata dönebilecek mi? Merve Ateş'in hayatı merak konusu oldu. Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Yargı dizisinde Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş…

Merve Ateş takipçilerini şoke etti! Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş ile ilgili bu gerçeği kimse bilmiyordu!

Genç oyuncu Merve Ateş, sosyal medyada trend oldu. Yargı dizisinin Tuğçe'si 19 yaşındaki Merve Ateş ilgi odağı oldu. Henüz 5 yaşındayken 2011 yılında Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Merve Ateş kısa sürede dikkatleri çekti. Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş'in 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı. Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş'in daha önce de çok sevilen bir dizide oynadığı yıllar sonra ortaya çıktı.

Merve Ateş takipçilerini şoke etti! Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş ile ilgili bu gerçeği kimse bilmiyordu!

3 sezondur ekrana gelen Yargı dizisinin Tuğçe'si olarak beğeni toplayan Merve Ateş kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanırken son günlerin en çok adından söz edilen oyuncularından oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merve Ateş takipçilerini şoke etti! Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş ile ilgili bu gerçeği kimse bilmiyordu!

Yargı dizisinde sular bir türlü surulmuyor...

Merve Ateş takipçilerini şoke etti! Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş ile ilgili bu gerçeği kimse bilmiyordu!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Merve Ateş takipçilerini şoke etti! Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş ile ilgili bu gerçeği kimse bilmiyordu!

SON DAKİKA