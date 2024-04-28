Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
13:57
Merve Ateş takipçilerini şoke etti! Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş ile ilgili bu gerçeği kimse bilmiyordu!
Yargı dizisinde Eren Komiser'in kızı Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 3 sezondur ekrana gelen Yargı dizisinde tempo her geçen hafta daha da yükseliyor. Uğur Arslan'ın hayat verdiği Eren Komiser'in kendisi gibi polis olan kızı Tuğçe, normal hayata dönebilecek mi? Merve Ateş'in hayatı merak konusu oldu. Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Yargı dizisinde Tuğçe'yi canlandıran Merve Ateş'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş…