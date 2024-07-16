"Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!

Giriş Tarihi: 16.07.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
06:54
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde! Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu. Kısa sürede doğum kilolarından kurtulan Yasemin Şefkatli'nin fit hali dikkat çekerken, 5 aylık olan ikizler İbrahim Ayel ile Sinan Emir dedeleri İbrahim Tatlıses'e çok benzetildi...