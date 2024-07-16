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Haberler Galeri "Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 06:54

"Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde! Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu. Kısa sürede doğum kilolarından kurtulan Yasemin Şefkatli'nin fit hali dikkat çekerken, 5 aylık olan ikizler İbrahim Ayel ile Sinan Emir dedeleri İbrahim Tatlıses'e çok benzetildi...

Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!

Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı.

Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!

Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun aileyi korkutmuş geçirdiği ameliyat sonrası bebekleri sağlığına kavuşmuştu.

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Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde ikizlerinin yüzünü ilk kez göstermişti.

Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!

Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde!

Minik Tatlısesler tıpkı dedeleri Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikizleri ile tatilin keyfini sürüyor... Kalpleri ısıtan pozlar!

Çeşme'de tatilde olan çiftten yeni kareler gelmeye devam ediyor.

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