Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!

Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Nefise Karatay'ın son paylaşımı ilgi odağı oldu. Nefise Karatay paylaşımına "Benim aydınlık ruhlu, güzel kalpli kızım" notu da eklemeyi ihmal etmedi. Kızının annesine benzerliği gündem oldu.