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Haberler Galeri Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 20:48 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 20:48

Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay ile Yusuf Day'ın 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bugün Karatay, eşiyle evlilik yıl dönümü paylaşımı yaptı. İşte Nefise Karatay'ın ailesiyle o paylaşımı!

Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!

Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Nefise Karatay'ın son paylaşımı ilgi odağı oldu. Nefise Karatay paylaşımına "Benim aydınlık ruhlu, güzel kalpli kızım" notu da eklemeyi ihmal etmedi. Kızının annesine benzerliği gündem oldu.

Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!

İşte Nefise Karatay'ın ailesiyle o paylaşımı!

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Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdilerde 8 yaşında.

Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!

Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten ama ekranlardan da uzak kalmayan Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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