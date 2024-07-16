Giriş Tarihi: 16.07.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
20:48
Nefise Karatay ve eşinden evlilik yıl dönümü paylaşımı! İşte Nefise Karatay’ın ailesiyle o paylaşımı!
Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay ile Yusuf Day'ın 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bugün Karatay, eşiyle evlilik yıl dönümü paylaşımı yaptı. İşte Nefise Karatay'ın ailesiyle o paylaşımı!