Giriş Tarihi: 03.07.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
13:59
Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!
Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay ile Yusuf Day'ın 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kızı Maya ile tatile giden ünlü manken peş peşe yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başardı. Nefise Karatay paylaşımına "Benim aydınlık ruhlu, güzel kalpli kızım" notu da eklemeyi ihmal etmedi. İşte Nefise Karatay ve kızı Maya…