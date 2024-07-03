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Haberler Galeri Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 13:59

Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay ile Yusuf Day'ın 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak kızı Maya ile tatile giden ünlü manken peş peşe yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başardı. Nefise Karatay paylaşımına "Benim aydınlık ruhlu, güzel kalpli kızım" notu da eklemeyi ihmal etmedi. İşte Nefise Karatay ve kızı Maya…

Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!

Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Nefise Karatay'ın son paylaşımı ilgi odağı oldu. Nefise Karatay paylaşımına "Benim aydınlık ruhlu, güzel kalpli kızım" notu da eklemeyi ihmal etmedi. Kızının annesine benzerliği gündem oldu.

Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdilerde 8 yaşında.

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Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten ama ekranlardan da uzak kalmayan Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!

Nefise Karatay paylaşımına "Benim aydınlık ruhlu, güzel kalpli kızım" notu da eklemeyi ihmal etmedi.

Nefise Karatay’ın “Biblom” dediği kızı Maya sosyal medyada ilgi odağı oldu! Anne – kızın güzelliğine adeta yorum yağdı!
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