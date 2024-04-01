Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
07:21
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! 8 yaşındaki Maya’nın boncuk gözleri annesinden miras!
Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Ünlü çiftin 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın son olarak kızı Maya ile pozu ilgi odağı oldu. Şimdiden annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya büyük beğeni topladı...