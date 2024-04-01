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Haberler Galeri Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! 8 yaşındaki Maya’nın boncuk gözleri annesinden miras!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 07:21

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! 8 yaşındaki Maya’nın boncuk gözleri annesinden miras!

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Ünlü çiftin 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın son olarak kızı Maya ile pozu ilgi odağı oldu. Şimdiden annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya büyük beğeni topladı...

Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! 8 yaşındaki Maya’nın boncuk gözleri annesinden miras!

Eski manken, sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! 8 yaşındaki Maya’nın boncuk gözleri annesinden miras!

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdilerde 8 yaşında.

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Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! 8 yaşındaki Maya’nın boncuk gözleri annesinden miras!

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten ama ekranlardan da uzak kalmayan Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! 8 yaşındaki Maya’nın boncuk gözleri annesinden miras!

Nefise Karatay son olarak kızı Maya ile paylaştığı karelerle ilgi odağı oldu.

Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! 8 yaşındaki Maya’nın boncuk gözleri annesinden miras!

Nefise Karatay'ın kızı Maya güzel göçleri ve annesine benzerliğiyle hayran bıraktı.

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