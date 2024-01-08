Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
10:43
Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! 8 yaşındaki Maya güzel gözleriyle annesinin kopyası...
Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Ünlü çiftin 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın son olarak kızı Maya ile pozu ilgi odağı oldu. Şimdiden annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya büyük beğeni topladı...