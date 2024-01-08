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Haberler Galeri Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! 8 yaşındaki Maya güzel gözleriyle annesinin kopyası...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 10:43

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! 8 yaşındaki Maya güzel gözleriyle annesinin kopyası...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Ünlü çiftin 2015'te kızları Maya'yı dünyaya gelmişti. Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Nefise Karatay'ın son olarak kızı Maya ile pozu ilgi odağı oldu. Şimdiden annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya büyük beğeni topladı...

Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! 8 yaşındaki Maya güzel gözleriyle annesinin kopyası...

Eski manken, sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! 8 yaşındaki Maya güzel gözleriyle annesinin kopyası...

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdilerde 8 yaşında.

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Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! 8 yaşındaki Maya güzel gözleriyle annesinin kopyası...

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten ama ekranlardan da uzak kalmayan Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! 8 yaşındaki Maya güzel gözleriyle annesinin kopyası...

Nefise Karatay son olarak kızı Maya ile paylaştığı karelerle ilgi odağı oldu.

Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! 8 yaşındaki Maya güzel gözleriyle annesinin kopyası...

Nefise Karatay'ın kızı Maya güzel göçleri ve annesine benzerliğiyle hayran bıraktı.

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