Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:12

Paylaşımı dikkat çekti! Nurgül Yeşilçay'ın o sözleri kime?

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay tatil için Marmaris Bozburun'u seçti. Yakın zamanda 16 kilo veren ve 20'li yaşlarındaki haline dönen Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle hayran bıraktı. Sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'in mavi sularında tekne tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaşmıştı. 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlarda düzgün fiziği ile dikkat çekmişti. Nurgül Yeşilçay son paylaşımı ile dikkat çekti. Sektörü hedef alan Nurgül Yeşilçay'ın, kullandığı ifadelerde kimi kastettiği konusunda merak konusu oldu.