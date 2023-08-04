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Haberler Galeri Paylaşımı dikkat çekti! Nurgül Yeşilçay'ın o sözleri kime?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:12

Paylaşımı dikkat çekti! Nurgül Yeşilçay'ın o sözleri kime?

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay tatil için Marmaris Bozburun'u seçti. Yakın zamanda 16 kilo veren ve 20'li yaşlarındaki haline dönen Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle hayran bıraktı. Sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'in mavi sularında tekne tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaşmıştı. 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlarda düzgün fiziği ile dikkat çekmişti. Nurgül Yeşilçay son paylaşımı ile dikkat çekti. Sektörü hedef alan Nurgül Yeşilçay'ın, kullandığı ifadelerde kimi kastettiği konusunda merak konusu oldu.

Paylaşımı dikkat çekti! Nurgül Yeşilçay’ın o sözleri kime?

Oyuncu Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay Marmaris'in mavi sularında tatilin keyfini sürüyor. Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada dikkat çekici paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada ambulans içerisinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Kime gönderme yaptığı merak konusu oldu...

Paylaşımı dikkat çekti! Nurgül Yeşilçay’ın o sözleri kime?

Nurgül Yeşilçay paylaşımında, "Sektörün ciğerini bilip konuşamamaktan hastanelik oldum. Ay olanları bile bile izlemek çok keyifli oluyor." ifadesini kullandı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN O SÖZLERİ KİME?

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın bu sözlerini görenler ise, acaba kastettiği kim diye sormaktan kendilerini alamadılar.

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Paylaşımı dikkat çekti! Nurgül Yeşilçay’ın o sözleri kime?

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay tatil için Marmaris Bozburun'u seçti. Yakın zamanda 16 kilo veren ve 20'li yaşlarındaki haline dönen Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

Paylaşımı dikkat çekti! Nurgül Yeşilçay’ın o sözleri kime?

Sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'in mavi sularında tekne tatili yapan Nurgül Yeşilçay son olarak tatil pozlarını paylaştı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın siyah mayosu ile tekne pozları...

Paylaşımı dikkat çekti! Nurgül Yeşilçay’ın o sözleri kime?

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, siyah mayosu ile verdiği pozlarda düzgün fiziği ile dikkat çekmişti.

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