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Haberler Galeri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Feraye için zor bir seçim!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:20

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Feraye için zor bir seçim!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde Feraye için zor bir seçim olacak.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye için zor bir seçim!

19.Bölüm Özeti:

Ateş'in duruşmaya gelmemesi, Yaman ve Feraye arasında gerilime sebep olur. Bora'nın ölüm haberi ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye için zor bir seçim!

Dedesi olarak gördüğü Ömer'i hapse girmekten kurtarmak için Gülsoy Holding'i yabancılara satmaya kararlıdır. Yaman bu duruma ne tepki verecek? Okan, iki ağabeyinin savaşı
arasında hangi tarafı seçecek?

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Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye için zor bir seçim!

Ateş'in şirketi satma girişimine karşı Yaman'ın tercihi üretimi arttırmak olur. Fabrikada yaptığı duygusal konuşmayla işçileri bir süre vardiya usulü yoğun çalışmaya ikna eder. Yaman bu hamlesiyle dedesini kurtarabilecek mi?

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Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye için zor bir seçim!

Ateş şirketi satamamıştır ama Vural'ın teklifini kabul ederse büyük bir servetin sahibi olacaktır. Vural ona tüm Bakırcı hanedanlığını sunmaktadır. Ateş'in Ömer'i kurtarmak için yapması gereken tek bir şey vardır: Resmi olarak da Bakırcı olmak için ilk adımı atmak! Ateş, Gülsoy ailesini kurtarmak için Gülsoy olmaktan vazgeçebilecek mi?

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye için zor bir seçim!

Feraye ise duruşmaya gelmediği için Ateş'e kızgındır. Yüzleşmek ister. Ateş'in Yaman hakkındaki yorumları Feraye'yi nasıl etkileyecek?

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