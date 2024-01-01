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Haberler Galeri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Yaman ve Ateş karşı karşıya!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 07:12

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Yaman ve Ateş karşı karşıya!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde Yaman ve Ateş karşı karşıya!

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman ve Ateş karşı karşıya!

18.Bölüm Özeti:

Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır. Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar. Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını verecek midir? Güneş'in yardımıyla gözaltından kurtulan Yaman'ın bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman ve Ateş karşı karşıya!

Diğer taraftan Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama Hazal ve Okan sayesinde yine de evden kaçarak Yaman'ın yanına gider.

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Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman ve Ateş karşı karşıya!

Yaman'dan, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir. Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman ve Ateş karşı karşıya!

Endişelenen Feraye, Ateş'ten yardım ister. Ateş'in işe karışması Yaman ve Feraye'nin aşklarını nasıl etkileyecektir?

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman ve Ateş karşı karşıya!

Ateş, Güneş'in Bade konusundaki emrivakisini açık vermeden savuşturur ama Güneş'e kırgındır. Ateş'in ricası üzerine Güneş'in Yaman'ın avukatlığını üstlenmesi ikili arasındaki buzları eritir.

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