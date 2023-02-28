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Haberler Galeri Sınır ötesi kaçamak! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor! Kuzey Işıkları’nı görmek için…
Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:29

Sınır ötesi kaçamak! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor! Kuzey Işıkları’nı görmek için…

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yan yana ilk görüntüsü, gündemi sallamıştı. Hande Erçel, ilişkisini "Yeni başlayacağım projenin önüne geçmesin" diyerek gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Taze aşıklarla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İkili, hafta sonu Şile'de tatil yaptı. Şimdi de Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya gitme kararı aldı.

Sınır ötesi kaçamak! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor! Kuzey Işıkları’nı görmek için…

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz sürüyor. Hafta sonunu Şile'deki bir otelde geçiren sürpriz çift, 9 Mart'ta gidecekleri Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nı da seyredecek.

Sınır ötesi kaçamak! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor! Kuzey Işıkları’nı görmek için…

Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşka yelken açmıştı. Sürpriz ikili, Mart ayında çok daha iyi görülebilen Kuzey Işıkları'nı Lapland'de seyretme planı yapıyor.

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Sınır ötesi kaçamak! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor! Kuzey Işıkları’nı görmek için…

Takvim'in haberine göre; Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Sınır ötesi kaçamak! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor! Kuzey Işıkları’nı görmek için…

Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı.

Sınır ötesi kaçamak! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor! Kuzey Işıkları’nı görmek için…

Aşkları ilk kez duyulduğunda "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti.

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