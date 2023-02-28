Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:29

Sınır ötesi kaçamak! Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor! Kuzey Işıkları’nı görmek için…

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yan yana ilk görüntüsü, gündemi sallamıştı. Hande Erçel, ilişkisini "Yeni başlayacağım projenin önüne geçmesin" diyerek gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Taze aşıklarla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İkili, hafta sonu Şile'de tatil yaptı. Şimdi de Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya gitme kararı aldı.