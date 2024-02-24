Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tamer Levent’in oyuncu oğlu bakın kim çıktı! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızıymış...Gözlerini babasından almış!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:32

Tamer Levent’in oyuncu oğlu bakın kim çıktı! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızıymış...Gözlerini babasından almış!

Camdaki Kız dizisindeki Rafet Koroğlu'nu canlandıran ve şimdilerde Sakla Beni dizisinde Kont Ziya karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Levent, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden...72 yaşındaki oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını'na konuk oyuncu oldu. Usta oyuncunun hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Tamer Levent'in oğlunun da kendisi gibi bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gözlerini babasından alan ünlü isim meğer Ferhunde Hanımlar'ın yıldızıymış...

Tamer Levent’in oyuncu oğlu bakın kim çıktı! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızıymış...Gözlerini babasından almış!

Bu zamana kadar sayısız projede yer alan usta oyuncu Tamer Levent, Camdaki Kız dizisindeki Rafet Koroğlu karakteriyle adından söz ettirmişti. levent, şimdilerde Sakla Beni dizisindeki Kont Ziya rolüyle çok konuşuluyor.

Tamer Levent’in oyuncu oğlu bakın kim çıktı! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızıymış...Gözlerini babasından almış!

Ayrıca ünlü isim, başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını'na konuk oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tamer Levent’in oyuncu oğlu bakın kim çıktı! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızıymış...Gözlerini babasından almış!

73 yaşındaki Tamer Levent'in oğlunun kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Tamer Levent’in oyuncu oğlu bakın kim çıktı! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızıymış...Gözlerini babasından almış!

Kadrosunda Devlet Tiyatroları'ndan pek çok önemli ismin yer aldığı ilk günlük dizi Ferhunde Hanımlar'da Melek Baykal'ın oğlu Burak'ı canlandıran Efe Levent'in, usta oyuncunun oğlu olduğu ortaya çıktı.

Tamer Levent’in oyuncu oğlu bakın kim çıktı! Meğer Ferhunde Hanımlar’ın yıldızıymış...Gözlerini babasından almış!

Tamer Karadağlı, Hatice Aslan ve İpek Çeken gibi yıldızları televizyon ekranına taşıyan Ferhunde Hanımlar, yayınlandığı döneme damga vurmuş ve izleyicileri televizyon ekranına bağlamıştı.

SON DAKİKA