Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar...

Tuan Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile mutlu bir birliktelik sürüyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını bekliyordu. Ancak ikili yollarını ayırma kararı aldı.