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Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:57

Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar...

Deniz Yıldızı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Tuan Tunalı, özel hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyor. Hazal Filiz Küçükköse'den boşandıktan sonra Rus sevgilisi Yana Mazanova'dan da sessiz sedasız ayrılan oyuncu son olarak İtalyan model Angela Caccamo ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tunalı İtalyan sevgilisine evlilik teklifi etti. İşte ikilinin romantik anları...

Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar...

Yakışıklı oyuncu Tuan Tunalı bir döneme damga vuran Deniz Yıldızı dizisiyle tanınmıştı. Ünlü oyuncu özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar...

Deniz Yıldızı dizisindeki rol arkadaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikah masasına oturdu, ancak ikili 2018 Nisan ayında boşandı.

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Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar...

Tuna Tunalı, Hazal Filiz Küçükköse'nin ardından 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar...

Tuan Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile mutlu bir birliktelik sürüyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını bekliyordu. Ancak ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Oyuncu Tuan Tunalı İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti! İşte romantik anlar...

Yana Mazanova, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. İşte ayrı yollara gidiyoruz. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek veda etmişti.

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