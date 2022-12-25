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Haberler Galeri Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle en özel anını paylaştı! Ateş emojileri yağdı
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 15:48

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle en özel anını paylaştı! Ateş emojileri yağdı

Deniz Yıldızı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Tuan Tunalı, özel hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyor. Hazal Filiz Küçükköse'den boşandıktan sonra Rus sevgilisi Yana Mazanova'dan da sessiz sedasız ayrılan oyuncu son olarak İtalyan model Angela Caccamo ile aşk yaşamaya başladı. Tunalı İtalyan sevgilisi Angela Caccamo ile en özel anını paylaştı.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle en özel anını paylaştı! Ateş emojileri yağdı

Yakışıklı oyuncu Tuan Tunalı bir döneme damga vuran Deniz Yıldızı dizisiyle tanınmıştı. Ünlü oyuncu özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle en özel anını paylaştı! Ateş emojileri yağdı

Deniz Yıldızı dizisindeki rol arkadaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikah masasına oturdu, ancak ikili 2018 Nisan ayında boşandı.

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Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle en özel anını paylaştı! Ateş emojileri yağdı

Tuna Tunalı, Hazal Filiz Küçükköse'nin ardından 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle en özel anını paylaştı! Ateş emojileri yağdı

Tuan Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile mutlu bir birliktelik sürüyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını bekliyordu. Ancak ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle en özel anını paylaştı! Ateş emojileri yağdı

Yana Mazanova, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. İşte ayrı yollara gidiyoruz. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek veda etmişti.

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