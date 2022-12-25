Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
15:48
Tuan Tunalı İtalyan sevgilisiyle en özel anını paylaştı! Ateş emojileri yağdı
Deniz Yıldızı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Tuan Tunalı, özel hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyor. Hazal Filiz Küçükköse'den boşandıktan sonra Rus sevgilisi Yana Mazanova'dan da sessiz sedasız ayrılan oyuncu son olarak İtalyan model Angela Caccamo ile aşk yaşamaya başladı. Tunalı İtalyan sevgilisi Angela Caccamo ile en özel anını paylaştı.