Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! ’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler

Ağır şartlar altında ezilen Örümcer, bir çıkış bulmak için eski fotoğraflarını imzalı olarak satışa çıkardığını duyurmuştu. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Ben bu resimlerini 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza göndermek istiyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sevgiler, saygılar" paylaşımında bulunmuştu.