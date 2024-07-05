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Haberler Galeri Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! 'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler
Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:42

Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! 'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler

70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Hayat mücadelesi veren isim, Unkapanı'ndaki Ayın Biri Kilisesi'nin önünde pazar tezgahı açıyor. 72 yaşındaki sanatçı, Fatih'teki Ayın Biri Kilisesi'nin önünde satış yapmak istediğini ancak zabıtaların izin vermediği için tezgahını toplamak zorunda kaldığını açıkladı. Örümcer "Ekmek paramı kazanmama izin vermiyorlar" dedi.

Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! ’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler

70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan sanatçı Serpil Örümcer, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Örümcer, zor günler geçiriyor.

Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! ’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler

Şarkıcı Berkant'ın uğruna Samanyolu'nu yazdığı eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, maddi sıkıntı çekiyor.

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Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! ’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler

Ağır şartlar altında ezilen Örümcer, bir çıkış bulmak için eski fotoğraflarını imzalı olarak satışa çıkardığını duyurmuştu. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Ben bu resimlerini 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza göndermek istiyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sevgiler, saygılar" paylaşımında bulunmuştu.

Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! ’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler

72 yaşındaki Serpil Örümcer ardından şarkılarını bir CD'de topladığını ifade ederek 300 liradan satışa çıkardığını söylemişti.

Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! ’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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