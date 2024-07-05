Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
09:42
Türk sinemasının yıldız ismi çok zor günler geçiriyor! 'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer: Ekmek paramı kazanmama izin vermediler
70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Hayat mücadelesi veren isim, Unkapanı'ndaki Ayın Biri Kilisesi'nin önünde pazar tezgahı açıyor. 72 yaşındaki sanatçı, Fatih'teki Ayın Biri Kilisesi'nin önünde satış yapmak istediğini ancak zabıtaların izin vermediği için tezgahını toplamak zorunda kaldığını açıkladı. Örümcer "Ekmek paramı kazanmama izin vermiyorlar" dedi.