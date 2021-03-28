Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyada trend oldu!

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …