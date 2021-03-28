Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyada trend oldu!

'nün 'si güzeller güzeli bir genç kız oldu! sosyal medyada trend oldu!

Bir döneme damga vuran '' dizisinin çocuk oyuncusu . Yaprak Dökümü dizisinin 'si Şebnem Ceceli büyüdü. , , ve ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Şebnem Ceceli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …

Giriş Tarihi: 28.03.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 17:12
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyada trend oldu!

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen dizisinde karakterine hayat veren büyüdü genç kız oldu. Değişimiyle hayran bırakan Ceceli, şimdilerde hukuk öğrencisi ve hedefi adli tıp alanında uzman bir avukat olmak.

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyada trend oldu!

2000'li yılların unutulmaz dizisi , kadrosu ve hikayesiyle yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen efsane diziler arasında yerini aldı. Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Tekin Ailesi'nin en küçük ferdi Tekin'i canlandırıyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyada trend oldu!

Şimdi 20 yaşında olan kamerlardan uzak bir hayat yaşıyor. Eğitimine odaklanan Ceceli hayallerinin peşinden koşmayı tercih ediyor. Hedefi ise adli tıp alanında uzman bir avukat olmak.

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyada trend oldu!

Ayrıca Ceceli'nin ekonomik özgürlüğünü elde etmek için yarattığı "Little Satisfying Things" adında kırtasiye markası var.

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyada trend oldu!

Hürriyet'e konuşan "Peki, bir daha hiçbir yapımda neden rol almadınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "İki kısa filmde rol aldım sonrasında. Onun dışında olmadı. Ailem oyunculuğa devam etme ya da etmeme konusunda bana hiçbir zaman baskı yapmadı. Zaten 5 yaşında dizi teklifi geldiğinde de bana sormuşlar ve kararıma göre hareket etmişlerdi. Dizi bittiğinde akademik hayata yöneldim."

SON DAKİKA