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Haberler Galeri Yargı'nın Eren Komiser'i 50'sinden sonra şöhreti yakaladı ama 24 yıllık eşi kendisinden ünlü... İşte Uğur Aslan'ın güzel eşi!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:35

Yargı'nın Eren Komiser'i 50'sinden sonra şöhreti yakaladı ama 24 yıllık eşi kendisinden ünlü... İşte Uğur Aslan'ın güzel eşi!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. 10 parmağında 10 marifet olan Uğur Aslan, oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu söylediği türküler ile ortaya koymuştu. Yargı dizisi ile kariyerinde zirveyi yaşayan hakkettiği şöhreti 50'sinden sonra yakalayan Uğur Aslan sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başardı. Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 24 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı. İşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın güzel eşi...

Yargı’nın Eren Komiser’i 50’sinden sonra şöhreti yakaladı ama 24 yıllık eşi kendisinden ünlü... İşte Uğur Aslan’ın güzel eşi!

50'sinden sonra hakkettiği şöhrete kavuşan sevilen oyuncu Uğur Aslan özel hayatı ile de dikkat çekiyor. 3 çocuk babası olan Uğur Aslan'ın eşinin kendisi gibi ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Yargı’nın Eren Komiser’i 50’sinden sonra şöhreti yakaladı ama 24 yıllık eşi kendisinden ünlü... İşte Uğur Aslan’ın güzel eşi!

Canlandırdığı 'Eren Komiser' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Uğur Aslan, son dönemde başarılı performansıyla beğeni kazanıyor.

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Yargı’nın Eren Komiser’i 50’sinden sonra şöhreti yakaladı ama 24 yıllık eşi kendisinden ünlü... İşte Uğur Aslan’ın güzel eşi!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Eren Komiser rolü ile oyuncu Uğur Aslan oldu. 10 parmağında 10 marifet olan Uğur Aslan, oyunculuğunun yanı sıra sesinin de çok başarılı olduğunu söylediği türküler ile ortaya koymuştu.

Yargı’nın Eren Komiser’i 50’sinden sonra şöhreti yakaladı ama 24 yıllık eşi kendisinden ünlü... İşte Uğur Aslan’ın güzel eşi!

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı. 24 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı.

Yargı’nın Eren Komiser’i 50’sinden sonra şöhreti yakaladı ama 24 yıllık eşi kendisinden ünlü... İşte Uğur Aslan’ın güzel eşi!

Uğur Aslan, Yargı dizisinin ödüllü senaristi Sema Ergenekon ile evli.

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