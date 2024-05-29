Giriş Tarihi: 29.05.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
14:31
Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni poz! "Maşallah" yorumları yağdı
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. İkizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurmuştu. Operasyon sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli eşi ve çocuklarıyla yeni bir kare paylaştı. Ünlü çiftin karesine hayranlarından beğeni yağdı.