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Haberler Galeri Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni poz! "Maşallah" yorumları yağdı
Giriş Tarihi: 29.05.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 14:31

Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni poz! "Maşallah" yorumları yağdı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. İkizlerden İbrahim Ayel, kalbinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınınca oldukça korkutmuştu. Yasemin Şevkatli Tatlıses paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurmuştu. Operasyon sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine İbrahim Ayel'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli eşi ve çocuklarıyla yeni bir kare paylaştı. Ünlü çiftin karesine hayranlarından beğeni yağdı.

Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni poz! Maşallah yorumları yağdı

2021 yılında evlenen ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerini kucaklarına alan genç çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, doğum sonrası minik oğulları İbrahim Ayel'in kalbindeki sorunla mutluluğun yanı sıra endişe yaşamıştı. Bebeklerinin yüzünü göstermeden sıkça paylaşan Şefkatli, eşi ve ikiz bebekleriyle çekilen yeni bir fotoğrafı paylaştı.

Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni poz! Maşallah yorumları yağdı

brahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkutmuştu.

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Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni poz! Maşallah yorumları yağdı

BİR KEZ DAHA OPERASYON GEÇİRDİ

Dün minik Ayel, ikinci kez operasyon geçirdi.

Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni poz! Maşallah yorumları yağdı

DUA İSTEDİ

Yasemin Şevkatli Tatlıses, oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu. Ünlü çift takipçilerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli "Ayelikomuz operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" dedi.

Yasemin-İdo Tatlıses çiftinden ikiz bebekleriyle yeni poz! Maşallah yorumları yağdı

YÜREKLERE SU SERPEN AÇIKLAMA

Operasyon sonrası Yasemin Şefkatli, takipçilerine bir bilgilendirme yaptı. Şefkatli, paylaşımıyla takipçilerinin yüreğine adeta su serpti.

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