Giriş Tarihi: 18.07.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
21:07
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri büyüyor! İdo Tatlıses’in ikizleriyle esprili paylaşımı: Ben daha iyi poz veriyorum!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde! Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu. Bugün de İdo Tatlıses, paylaşımda bulundu. İşte İdo Tatlıses'in yepyeni o paylaşımı!