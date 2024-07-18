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Haberler Galeri Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri büyüyor! İdo Tatlıses’in ikizleriyle esprili paylaşımı: Ben daha iyi poz veriyorum!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 21:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 21:07

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri büyüyor! İdo Tatlıses’in ikizleriyle esprili paylaşımı: Ben daha iyi poz veriyorum!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile gelinleri Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri şimdilerde anne ve babası ile tatilde! Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri Ayel ve Emir ile eğlenceli tatil paylaşımlarında bulundu. Bugün de İdo Tatlıses, paylaşımda bulundu. İşte İdo Tatlıses'in yepyeni o paylaşımı!

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri büyüyor! İdo Tatlıses’in ikizleriyle esprili paylaşımı: Ben daha iyi poz veriyorum!

Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri büyüyor! İdo Tatlıses’in ikizleriyle esprili paylaşımı: Ben daha iyi poz veriyorum!

Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun aileyi korkutmuş geçirdiği ameliyat sonrası bebekleri sağlığına kavuşmuştu.

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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri büyüyor! İdo Tatlıses’in ikizleriyle esprili paylaşımı: Ben daha iyi poz veriyorum!

YÜZLERİNİ GÖSTERDİLER

Bir süredir bebeklerini gözlerden uzakta büyüten çift, bebeklerinin uzun bir süre sonra yüzünü gösterdi.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri büyüyor! İdo Tatlıses’in ikizleriyle esprili paylaşımı: Ben daha iyi poz veriyorum!

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

Ünlü çift, artık bebeklerinin yüzünü gizlemiyor ve eğlenceli paylaşımlarda bulunuyor.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizleri büyüyor! İdo Tatlıses’in ikizleriyle esprili paylaşımı: Ben daha iyi poz veriyorum!

"BEN DAHA İYİ POZ VERİYORUM"

Bugün paylaşım yapan İdo Tatlıses, oğluyla bir fotoğrafının altına, "Ben daha iyi poz veriyorum" şeklinde eğlenceli bir paylaşım yaptı.

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