Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraberliği tam gaz sürüyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun keyifli halleri dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde annesi Hülya Avşar ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu tanıştırmış annesi Hülya Avşar'dan onay almıştı. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu daha öncede giyim tarzıyla uzun bir süre konuşulmuştu.