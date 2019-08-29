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  • Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

sevgilisi ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

ile 'nun eski evliliğinden olan kızları 'nun ile beraberliği tam gaz sürüyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun keyifli halleri dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde annesi Hülya Avşar ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu tanıştırmış annesi Hülya Avşar'dan onay almıştı. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu daha öncede giyim tarzıyla uzun bir süre konuşulmuştu.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 10:03
Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

Eski eşler 'la 'nun kızları Zehra, özel yaşamıyla manşetlerden inmez oldu. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları , tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. 21 yaşındaki genç kız, önceki gün Türkbükü'nde birkaç aydan beri aşk yaşadığı ile görüntülenmişti. Babası Kaya Çilingiroğlu'ndan özel yaşamını gözler önünde yaşamaması için sürekli uyarı alan Zehra Çilingiroğlu, sevgilisiyle görüntülendi. Genç çift, görüntülenmekten kurtulamadı. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

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Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

TARIK MENGÜÇ İLE EŞİ FUNDA MENGÜÇ

Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

TARIK MENGÜÇ İLE EŞİ FUNDA MENGÜÇ

Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

UMUT AKYÜREK İLE EŞİ OKTAY ERTUĞRUL

Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

UMUT AKYÜREK İLE EŞİ OKTAY ERTUĞRUL

Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile böyle görüntülendi! Kimse bilmiyordu…

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

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