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  • Zeyna'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı!

'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna () değişimi ile şaşırttı!

Bir bönemim savaşçı prensesi değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor. 1995-2001 yılları arasında 'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı. Lucy Lawles yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki Zeyna'nın son halini merak ediyor musunuz? İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 13:47
Zeyna'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı!

Bir bönemim savaşçı prensesi değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden. Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor. 1995-2001 yılları arasında 'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı. Lucy Lawles yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki Zeyna'nın son halini merak ediyor musunuz? İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu ve sizin için derlediğimiz ...

Zeyna'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı!

FAHRİYE EVCEN

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Zeyna'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı!
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Zeyna'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı!

EMINA JAHOVIC

Zeyna'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı!
Zeyna'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı!

FİLİZ AKIN

Zeyna'yı bir de şimdi görün! 90'ların unutulmaz karakteri Zeyna (Lucy Lawless) değişimi ile şaşırttı!
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