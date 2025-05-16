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Haberler Galeri EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:07

EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

2025 Eurovision finali için geri sayım başladı. 69. Düzenlenen şarkı yarışmasının finalistleri belli oldu. İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk yarı final 13 Mayıs, ikinci yarı final ise 15 Mayıs'ta yapıldı. Bu elemelerin ardından toplam 26 ülke finale kalmaya hak kazandı ve büyük finalde sahne alacak. Yarışmanın takipçileri etkinliğe dair detayları ararken yayın kanalını da sorguluyor. Peki, Eurovision 2025 ne zaman ve hangi kanalda?

EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

Eurovision Şarkı Yarışması için heyecan başladı. Avrupa'nın en uzun soluklu müzik organizasyonlarından biri olan yarışma, bu yıl İsviçre'nin Basel şehrinde düzenleniyor. İlk yarı final öncesi geri sayım devam ederken, izleyiciler "Yarı final ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den nasıl izlenebilir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte yarışmayla ilgili merak edilen bilgiler...

EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

EUROVİSİON 2025 FİNALİ NE ZAMAN?

Eurovision Şarkı Yarışması 2025, İsviçre'nin Basel kentinde, St. Jakobshalle Arena'da düzenlenecek. Yarışma, üç ana etkinlikten oluşuyor:

Birinci Yarı Final: 13 Mayıs 2025 Salı, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

İkinci Yarı Final: 15 Mayıs 2025 Perşembe, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

Büyük Final: 17 Mayıs 2025 Cumartesi, saat 21:00 CEST (Türkiye saatiyle 22:00)

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EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

EUROVİSİON 2025 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eurovision 2025, dünya genelinde çeşitli yayın kanalları aracılığıyla izlenebilecek. Türkiye'de televizyonlardan yayınlanmayacak ancak Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter
Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm
İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu
İzlanda: VÆB – RÓA
Hollanda: Claude – C'est La Vie
Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA
San Marino: Gabry Ponte – Tutta L'Italia
Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato
Portekiz: NAPA – Deslocado
Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray
Ermenistan: PARG – SURVIVOR
Avusturya: JJ – Wasted Love
Danimarka: Sissal – Hallucination
Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME
Yunanistan: Klavdia – Asteromáta
İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise
Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi
Litvanya: Katarsis – Tavo Akys
Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le
Malta: Miriana Conte – SERVING

Fransa: Louane - "maman
Almanya: Abor&Tynna - Baller
İtalya: Lucio Corsi - Volevo Essere un Duro
İspanya: Melody - Esa Diva
Bileşik Krallık: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?