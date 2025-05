EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

İzlanda: VÆB – RÓA

Hollanda: Claude – C'est La Vie

Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L'Italia

Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Portekiz: NAPA – Deslocado

Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

Ermenistan: PARG – SURVIVOR

Avusturya: JJ – Wasted Love

Danimarka: Sissal – Hallucination

Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME

Yunanistan: Klavdia – Asteromáta

İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Litvanya: Katarsis – Tavo Akys

Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le

Malta: Miriana Conte – SERVING

Fransa: Louane - "maman

Almanya: Abor&Tynna - Baller

İtalya: Lucio Corsi - Volevo Essere un Duro

İspanya: Melody - Esa Diva

Bileşik Krallık: Remember Monday - What The Hell Just Happened?