Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:07
EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?
2025 Eurovision finali için geri sayım başladı. 69. Düzenlenen şarkı yarışmasının finalistleri belli oldu. İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk yarı final 13 Mayıs, ikinci yarı final ise 15 Mayıs'ta yapıldı. Bu elemelerin ardından toplam 26 ülke finale kalmaya hak kazandı ve büyük finalde sahne alacak. Yarışmanın takipçileri etkinliğe dair detayları ararken yayın kanalını da sorguluyor. Peki, Eurovision 2025 ne zaman ve hangi kanalda?