EUROVİSİON 2025 FİNALİ BAŞLIYOR! Eurovision 2025 Şarkı Yarışması finali ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

Eurovision Şarkı Yarışması için heyecan başladı. Avrupa'nın en uzun soluklu müzik organizasyonlarından biri olan yarışma, bu yıl İsviçre'nin Basel şehrinde düzenleniyor. İlk yarı final öncesi geri sayım devam ederken, izleyiciler "Yarı final ne zaman, saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den nasıl izlenebilir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte yarışmayla ilgili merak edilen bilgiler...