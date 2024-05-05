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A101 AKTÜEL KATALOGU 9 MAYIS:Ünlü dikey süpürge ve halı yıkama makinesi fırsatı! İndirimler Perşembe raflarda
Giriş Tarihi: 05.05.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
23:25
A101 AKTÜEL KATALOGU 9 MAYIS:Ünlü dikey süpürge ve halı yıkama makinesi fırsatı! İndirimler Perşembe raflarda
A101 aktüel kataloğu yayında. 9 Mayıs Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü dikey süpürge ve halı-koltuk yıkama makinesi oldu oldu. Bu hafta alışveriş severler için ankastre setlerinden, ev tekstili ürünlerine, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi, ayaklı su sebili gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine, mobilyalardan oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 9 Mayıs 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi