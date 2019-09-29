A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 3 Ekim Perşembe aktüel kataloğunda dev fırsatlar!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler listesi yine vatandaşa hizmet ediyor. 3 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl Vestel Servis güvencesine sahip Hı-Level 39¨ Full Hd Uydu Alıcılı Led Tv 1299 TL'den, SEG Derin dondurucu 1199 TL'den, Katlanabilir Yaylı Yatak 179,95 TL'den, Taboo Kesme ve Sunum Tahtası 13,50 TL'den, Deterjanlık 12,50 TL'den satılıyor. Aynı zamanda Honor 10 Lite Cep Telefonu 1.399 TL'den, Fantom Elektrikli Süpürge 269 TL'den, Küçük Boy Valiz 99,95 TL'den, Marmarabirlik Doğal Salamura Siyah Zeytin 9,95 TL'den, Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 229,95 TL. İşte merakla beklenen 3 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu…