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BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim'de hangi ürünler var? Mikser, blender...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
13:02
BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim'de hangi ürünler var? Mikser, blender...
BİM aktüel Nisan ayının ilk indirimlerini duyurdu. Yeni hafta kataloğunda kuru bakliyattan, elektronik ürünlere çeşit çeşit ürün yer alıyor. Evcil hayvanı olanlar için katlanabilir mama kabı, kedi taşıma çantası, kedi evi, ödül maması ve daha birçok ürün yer alıyor. Yeni hafta kataloğu geniş ürün yelpazesiyle alışverişseverleri cezbediyor. İşte, 1-4 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu!