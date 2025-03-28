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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim'de hangi ürünler var? Mikser, blender...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:02

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim'de hangi ürünler var? Mikser, blender...

BİM aktüel Nisan ayının ilk indirimlerini duyurdu. Yeni hafta kataloğunda kuru bakliyattan, elektronik ürünlere çeşit çeşit ürün yer alıyor. Evcil hayvanı olanlar için katlanabilir mama kabı, kedi taşıma çantası, kedi evi, ödül maması ve daha birçok ürün yer alıyor. Yeni hafta kataloğu geniş ürün yelpazesiyle alışverişseverleri cezbediyor. İşte, 1-4 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim’de hangi ürünler var? Mikser, blender...

BİM zincir market her hafta yeni aktüel katalog yayımlıyor. Mart ayının son indirimlerinin ardından, gözler Nisan ayının ilk kataloğuna çevrildi. Nisan ayı kataloğunda yer alan birçok ürün arasından elektronik ürünler haftanın yıldızı oldu. Peki, BİM aktüel yeni hafta kataloğunda neler var? İşte, 1-4 Nisan BİM aktüel ürünler...

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim’de hangi ürünler var? Mikser, blender...

BİM AKTÜEL 1 NİSAN SALI KATALOĞU

Siyah zeytin 119,00 TL

Biber ve domates karışık salça 89,50 TL

Kırmızı mercimek 102,50 TL

Makarna çeşitleri 27,00 TL

Ketçap 39,75 TL

Mayonez 42,75 TL

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BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim’de hangi ürünler var? Mikser, blender...

Çamaşır suyu 158,50 TL

Toz deterjan beyazlar 299,00 TL

Sıvı çamaşır deterjanı 65,00 TL

Bebek bezi aylık paket 315,00 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim’de hangi ürünler var? Mikser, blender...

BİM AKTÜEL 4 NİSAN CUMA KATALOĞU

Katlanabilir X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

Katlanabilir İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

Sürahi Blender 1.750 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim’de hangi ürünler var? Mikser, blender...

Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL

Terlik Kadın 89 TL