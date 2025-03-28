BİM AKTÜEL YENİ HAFTAYA ÖZEL ÜRÜNLER! 💥1-4 Nisan Bim’de hangi ürünler var? Mikser, blender...

BİM zincir market her hafta yeni aktüel katalog yayımlıyor. Mart ayının son indirimlerinin ardından, gözler Nisan ayının ilk kataloğuna çevrildi. Nisan ayı kataloğunda yer alan birçok ürün arasından elektronik ürünler haftanın yıldızı oldu. Peki, BİM aktüel yeni hafta kataloğunda neler var? İşte, 1-4 Nisan BİM aktüel ürünler...