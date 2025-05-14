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BİM'DE BU CUMA! 16 Mayıs BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? Piknik seti, karnıyarık tenceresi, cep telefonu...
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
13:56
BİM'DE BU CUMA! 16 Mayıs BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? Piknik seti, karnıyarık tenceresi, cep telefonu...
BİM zincir markette her hafta cazip fiyatlı aktüel ürünler raflarda yerini alıyor. Alışverişseverlerin sepetlerini dolduran ürünlerde bu hafta her ihtiyaca uygun ürünler satışa çıkıyor. Piknik ürünleri, akıllı cep telefonu, kablosuz hoparlör, karnıyarık tenceresi ve daha fazlası bu Cuma BİM'de satışa çıkacak. Peki, 16 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, indirimli mi? İşte, BİM Aktüel haftanın fırsatları!