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Haberler Yaşam DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:12

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...

BİM aktüel 31 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en popüler ürünlerinden biri masaj koltuğu olurken, pek çok farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, buharlı kırışıklık giderici, bulaşık makinesi, derin dondurucu, su arıtma cihazı, su sebili, kazanlı ütü, şarjlı süpürge, pizza fırını, baharat öğütücü, mop, çamaşır sepeti ve çöp kovası gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 31 Aralık - 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...

31 Aralık - 3 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu hafta alışverişseverleri bekliyor. 31 Aralık'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler için indirimli ürünlerin tam listesi hazırlandı. İşte, BİM indirimli ürünleri...

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...

31 Aralık'tan itibaren geçerli olan BİM haftalık aktüel kataloğu

Tereyağı 279,00 TL

Yoğurt: 149,50 TL

Sucuk: 185,00 TL

Tost peyniri 249.00 TL

Zaytin 109,50 TL

Dut pekmezi 115,00 TL

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DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...

1 OCAK BİM AKTÜEL İNDİİRMLERİ

Bulaşık Makinesi 8.775 TL

Derin Dondurucu 7.490

Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...

Espresso Makinesi 11.750 TL

Duvar Tipi PTC Isıtıcı 2.375 TL

3 Musluklu Su Sebili 4.500 TL

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...

Masaj Koltuğu 39.900 TL

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