Haberler
Yaşam
DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
14:12
DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 31 Aralık-3 Ocak: Masaj koltuğu, dondurucu, sebil, mop, ütü, şarjlı süpürge, fırın...
BİM aktüel 31 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en popüler ürünlerinden biri masaj koltuğu olurken, pek çok farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, buharlı kırışıklık giderici, bulaşık makinesi, derin dondurucu, su arıtma cihazı, su sebili, kazanlı ütü, şarjlı süpürge, pizza fırını, baharat öğütücü, mop, çamaşır sepeti ve çöp kovası gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 31 Aralık - 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu...