Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

23 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan televizyon yapımlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Cuma akşamı ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları reyting zirvesine yerleşmek için büyük bir rekabete sahne oldu. Gecenin öne çıkan yapımları arasında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Survivor, Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Hükümet Kadın yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren izleyiciler, bu yapımların reyting sıralamasındaki yerini araştırmaya başladı. Peki, 23 Mayıs Cuma reyting sonuçları belli oldu mu?