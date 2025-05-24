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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 09:14

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği reyting sonuçları sorgulanıyor. 23 Mayıs Cuma akşamı ekranlar yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. ATV ekranlarında Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi yayınlanırken, Star TV'de ise Hükümet Kadın izleyicilerle buluştu. Peki, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım hangisi oldu?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

23 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan televizyon yapımlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Cuma akşamı ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları reyting zirvesine yerleşmek için büyük bir rekabete sahne oldu. Gecenin öne çıkan yapımları arasında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Survivor, Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve Hükümet Kadın yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren izleyiciler, bu yapımların reyting sıralamasındaki yerini araştırmaya başladı. Peki, 23 Mayıs Cuma reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
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