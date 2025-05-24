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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
09:14
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 23 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği reyting sonuçları sorgulanıyor. 23 Mayıs Cuma akşamı ekranlar yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. ATV ekranlarında Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi yayınlanırken, Star TV'de ise Hükümet Kadın izleyicilerle buluştu. Peki, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım hangisi oldu?