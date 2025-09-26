Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 25 Eylül 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 26.09.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 07:38

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 25 Eylül 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?

25 Eylül Perşembe reyting sonuçları ile televizyon ekranlarında izleyicilerin favorisi olan yapımlar merak ediliyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımların öne çıktığı merak konusu oldu. Reyting listelerindeki değişim, dizilerin akıbetini belirliyor. İşte dünün reyting sonuçları ve dizilerin sıralaması.

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 25 Eylül 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?

25 Eylül Perşembe reyting sonuçları ile ekran başındaki izleyicilerin favori yapımları belli oluyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi program veya dizilerin üst sıralarda yer aldığı merakla inceleniyor. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte 25 Eylül Perşembe dünün reyting sonuçları ve sıralaması;

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 25 Eylül 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Dünkü reyting sıralaması henüz belli olmadı. Liste açıklandığında haberimize eklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 25 Eylül 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

İşte geçen haftaki sıralama;

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 25 Eylül 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI

Eintracht Frankfurt - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

Veliaht – Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

Eintracht Frankfurt - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Veliaht – Show TV

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Eintracht Frankfurt - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

Veliaht – Show TV

Halef Köklerin Çağrısı – Now

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 25 Eylül 2025 Perşembe reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım hangisi?